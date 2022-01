Covid 19, calano ancora i positivi. I nuovi casi in Liguria sono 4.632 a fronte di 30.123 tamponi

Dati sempre stazionari quelli relativi al Coronavirus nella nostra Regione dove nel bollettino odierno vengono segnalati 4.632 nuovi casi su un totale di 30.123 tamponi tra molecolari (5.321) e antigenici rapidi (24.802) processati, pari al 15,37%.

Percentuale in calo rispetto agli ultimi giorni, così come in diminuzione sono i ricoverati presso le strutture ospedaliere ligure (-32 quest'oggi su base regionale) e gli attualmente positivi (-2.295).

Da segnalare, purtroppo, ancora dieci decessi avvenuti tra il 18 e il 28 del mese in corso.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.175.748 (+5.321)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.119.160 (+24.802)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 291.893 (+4.632)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 58.888 (-2.295)

Casi per provincia di residenza

Imperia 8.050 (-260)

Savona 9.264 (-297)

Genova 31.505 (-1.370)

La Spezia 7.268 (-290)

Residenti fuori regione o estero 975

Altro o in fase di verifica 1.826

Totale 58.888

Ospedalizzati: 726 (-32); 37 in terapia intensiva*

Asl1 105 (+3); 2 in terapia intensiva

Asl2 117(+4); 13 in terapia intensiva

San Martino 101 (-5); 4 in terapia intensiva

Galliera 131 (-13); 4 in terapia intensiva

Gaslini 8 (-3); 2 in terapia intensiva

Villa Scassi 142 (-11); 7 in terapia intensiva

Asl4 38 (-1); 1 in terapia intensiva

Asl5 82 (-6); 4 in terapia intensiva



* 26 non vaccinati, 11 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 46.596 (+559)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 228.137 (+6.917)

Deceduti: 4.868 (+10); un uomo di 57 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 1.397

Asl2 1.407

Asl3 6.669

Asl4 1.420

Asl5 1.685

Totale 12.578

Per la giornata odierna non sono disponibili i dettagli delle vaccinazioni a causa di problemi tecnici del sistema NISIS del Ministero della Salute. Le elaborazioni effettuate dal sistema centrale sono state interrotte. Di conseguenza sono state bloccate anche le elaborazioni regionali e gli invii successivi a ieri dopo le ore 13, al fine di consentire il ripristino dei flussi informativi.