A tu per tu con il mandolinista savonese Carlo Aonzo: "Invito a cimentarsi con uno strumento e poi condividere la musica, una reazione a ciò che stiamo vivendo"

"Vogliamo dare un messaggio di ottimismo e invito a provare a cimentarsi artisticamente, magari con uno strumento e condividere il più possibile la musica".

Si apre con un messaggio di ottimismo e di condivisione la nostra chiacchierata con il mandolinista italiano di fama internazionale Carlo Aonzo nato e cresciuto a Savona.

Da come si sta sviluppando il suo lavoro in mezzo ad una pandemia che sta piano piano frenando la sua corsa, passando per l'interesse per il suo strumento musicale, il mandolino e quali sono i progetti futuri e se c'è la possibilità di svilupparli anche nel savonese.

"Qualche segnale di ripartenza c'è ma il Covid si ripercuote ancora sulla programmazione e non ci sono più certezze. Le persone programmano all'ultimo momento per paura di cancellare tutto e quindi siamo ben ben lontani dalla normalità - spiega Aonzo - È abbastanza dura per chi fa questo mestiere, vediamo con speranza l'arrivo della primavera sperando si torni a poter lavorare. Ci si prepara un po', si mandano proposte e ci sentiamo con i colleghi per capire se si potrà partire con le stagioni. Questo è purtroppo un momento interlocutorio.".

L'organizzazione dei corsi sta procedendo e l'ultimo si è svolto in Puglia con la Winter Edition dell'Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra tra dicembre e gennaio, ad agosto invece proseguirà il corso estivo a Genova. Aonzo sta poi lavorando ad una produzione sinfonica a febbraio per il Maggio Musicale Fiorentino e sta programmando la tournee americana a giugno per la prima volta dopo due anni.

"Fino a due anni fa ero occupato nelle tournee internazionali e siamo stati fermi, a giugno invece faremo un tentativo di riprendere attività e vedremo come andrà" prosegue il mandolinista savonese che sta progettando un lavoro discografico intorno a Bach insieme al suo partner René Izquierdo. Sarà inoltre protagonista al Festival Mandolinistico di Venezia.

Ad agosto nella nostra rubrica "Cosa vorresti dal futuro sindaco di Savona", abbiamo fatto il punto su cosa un savonese doc come lui avrebbe chiesto al nuovo amministratore e nuovamente, con l'elezione di Marco Russo, gli abbiamo chiesto se ci sono prospettive future per la città capoluogo dal punto di vista culturale e musicale.

"Sono molto legato a Savona e non mi sono mai tirato indietro quando c'è stato bisogno ho sempre fatto il possibile. Non ci siamo ancora sentiti con la nuova amministrazione ma ci conosciamo e sappiamo di poter contare reciprocamente tra di noi. Sono stato contattato dal vicesindaco Elisa Di Padova, mi avevano chiesto la disponibilità per le festività natalizie ma ero fuori per lavoro. Con il comune il canale comunque è sempre aperto ovviamente".

La musica ha aiutato molte persone durante il lockdown, un'occasione per condividere un momento di spensieratezza, di passione, di amicizia.

"I nostri corsi sono stati la salvezza per tantissime persone dal punto di vista psicologico in quanto si tratta di un momento di espressione personale e di condivisione fondamentale. Ci si è resi conto che è importante fare le cose insieme agli altri e condividere gli aspetti belli della vita, una sorta di reazione a ciò che stiamo vivendo" dice Carlo Aonzo.

Alta l'attenzione anche su uno strumento che è simbolo dell'italiano nel mondo non solo insieme alla pizza e alla pasta ma anche per una cultura storica

"E l'età d'oro del mandolino, in Italia sta crescendo e stanno istituendo nuove cattedre nei Conservatori, però la legge al momento non prevede l'insegnamento nelle scuole medie e la nostra proposta è al vaglio in questo momento, a livello istituzionale abbiamo infatti interessato la commissione cultura del Senato per ovviare e trovare una soluzione. Non ha senso questa cosa in Italia, per una questione di amor proprio, tutti sarebbero inorriditi se sentissero questa cosa" conclude Aonzo.