Carcare, proseguono anche in periferia gli interventi di manutenzione su rotonde e ciclabili (FOTO)

Manutenzione rotonde e piste ciclabili a Carcare: “Proseguono gli interventi manutentivi, le foto si riferiscono ad un area periferica tra le rotonde stradali del quartiere dei Gaggioni e Villa degli Aceri in via Castellani, particolarmente frequentata per il percorso pedonale 'ad anello' intorno al centro abitato” commenta il sindaco Christian De Vecchi.

“Il percorso è dotato di gettacarte ad ogni punto di inizio e fine delle maggiori intersezioni viarie. Siamo pregati di utilizzarli conservando i nostri 'rifiuti' sino al momento del loro incontro. Nell'auspicio che il senso di responsabilità civica di chiunque la frequenti, di giorno e di notte, e di ogni dato anagrafico, ci aiuti a mantenerla, quotidianamente simile a come la possiamo trovare oggi” aggiunge il primo cittadino.

“Interventi analoghi, a rotazione, sono già stati eseguiti in altri quartieri, ed altri ne seguiranno in altri luoghi” conclude De Vecchi.