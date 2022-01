Straordinari non pagati in Asl2, i sindacati: "Si trovino i fondi per riconoscere l'impegno dei lavoratori"

Si parlerà di come riuscire a pagare gli straordinari per il mese di novembre a infermieri, tecnici, Oss e altro personale impegnato dalla pandemia nell'incontro coi sindacati convocato per il prossimo mercoledì 2 febbraio dall'Asl 2 savonese.

La polemica è scoppiata dopo che nelle buste paga del mese di gennaio non tutte le ore extra sono state retribuite, ma è stata liquidata solo la pronta disponibilità del personale del comparto sanità.

"La Direzione non ha mandato in pagamento lo straordinario del mese di novembre, anche fatto in reperibilità, in quanto hanno sforato il totale del finanziamento del 2021 per lo straordinario - spiega Massimo scaletta, rappresentante di Fp Cgil - La Regione non ha disposto fondi per le ore di straordinario: queste sono state tante quante quelle del 2020, legate in particolare alle vaccinazioni, ma se l'anno scorso erano stati stanziati questi soldi nel 2021 non è stato così".

La richiesta dei sindacati è quindi quella di "trovare i soldi necessari a riconoscere l'impegno di tutti i lavoratori della Asl", che proprio a metà della prossima settimana ha convocato i rappresentanti dei lavoratori per trovare una soluzione.

Pare infatti che, a fronte di una disponibilità di fondi, serva una modifica ai criteri di distribuzione previsti nel contratto integrativo.