Alassio, Fratelli d'Italia scendono in piazza con un gazebo del circolo "Baia del Sole"

Nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio, ad Alassio nel "budello" di piazza Matteotti è stato allestito un gazebo dal Circolo Baia del Sole (Fratelli d'Italia) per la raccolta di firme allo scopo di aderire a varie proposte per la sicurezza nella cittadina, in particolar modo contro l'abusivismo commerciale, l'illuminazione stradale, il guardianaggio notturno e rivalutazione di immagine dei locali della stazione, rendendoli puliti, proibendo i bivacchi e dotando la zona di toilettes, ascensore per i disabili per permettere loro di salire per raggiungere i binari e installazione di telecamere di sorveglianza.

Si sono dati il turno per spiegare l'iniziativa Fabrizio Marabello, Andrea Gervasoni, Massimo Marino, Rita Maresca, Franca Giannotta, Claudio e Amedeo Cavallo e Alfio Sciuto.