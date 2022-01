Covid 19, sono 3.209 i nuovi casi su base regionale: cala ancora il tasso di positività

Altro giorno nel segno di un calo della percentuale di positività rispetto al numero di test effettuati, tra molecolari e antigenici, quello che emerge dal bollettino sul Covid 19 in Liguria.

Su un totale di 23.017 tamponi (4.142 molecolari e 18.875 rapidi) registrati nelle ultime ventiquattr'ore sono emersi infatti 3.209 nuovi casi, pari al 13,9%.

Da segnalare cinque decessi avvenuti dal 28 al 29 gennaio, mentre salgono in questa domenica anche gli ospedalizzati (+22). Ancora per una giornata però il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.179.890 (+4.142)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.138.035 (+18.875)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 295.102 (+3.209)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 56.838 (-2.050)

Casi per provincia di residenza

Imperia 7.925 (-125)

Savona 9.109 (-155)

Genova 30.115 (-1.390)

La Spezia 6.901 (-367)

Residenti fuori regione o estero 983 (+8)

Altro o in fase di verifica 1.805 (-21)

Totale 56.838 (-2.050)

Ospedalizzati: 748 (+22); 35 (-2) in terapia intensiva*

Asl1 110 (+5); 2 in terapia intensiva

Asl2 116 (-1); 9 (-4) in terapia intensiva

San Martino 105 (+4); 5 (+1) in terapia intensiva

Galliera 136 (+5); 5 (+1) in terapia intensiva

Gaslini 9 (+1); 2 in terapia intensiva

Asl 3 150 (+6); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl4 39 (+1); 1 in terapia intensiva

Asl5 83 (+1); 3 (-1) in terapia intensiva



* 24 non vaccinati, 11 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 46.361 (-235)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 233.391 (+5.254)

Deceduti: 4.873 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 1.420

Asl2 1.387

Asl3 6.608

Asl4 1.474

Asl5 1.673

Totale 12.561 (-17)

Dati vaccini 30/01/2033 ore 13

Consegnati: 3.170.721Somministrati: 3.209.142