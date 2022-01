Mondo del volontariato savonese in lutto: morta la decana delle infermiere volontarie Irma Piovano

Ha concluso stamani il suo lungo e laborioso cammino terreno Sorella Irma Piovano, decana dell’Ispettorato delle Infermiere Volontarie di Savona e della Liguria, e dei Volontari del Comitato Croce Rossa Italiana di Savona.

La ricordano con affetto e stima il presidente Giuseppe Curto, l’Ispettrice Provinciale del Corpo delle Infermiere Volontarie, Sorella Patrizia Nano, il Consiglio Direttivo, e tutti i Volontari del Comitato di Savona: "La ringraziano per la costante presenza presso l’ambulatorio, l’assistenza, anche domiciliare, agli anziani ed ai bisognosi. In sede, per l’attenta ed amorevole cura del giardino".