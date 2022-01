Esce il primo FI.SE. Informa del 2022, magazine gratuito che promuove la cultura della sicurezza e la formazione: www.fiseinforma.it

Marco Forno, coordinatore FI.SE.: «le normative sono complesse e stringenti: vogliamo aiutare concretamente i professionisti dei settori antincendio e sicurezza , affrontando con loro le criticità»

Promuovere la cultura della sicurezza attraverso la formazione dei professionisti nei settori antincendio e sicurezza, informandoli sulle “case history” più interessanti e sostenendoli nella realizzazione dei progetti: questo è l'obiettivo del FI.SE., il team di consulenti tecnici esperti in soluzioni Fire & Security, un vero e proprio punto di riferimento del settore.

Il gruppo di lavoro FI.SE è nato a Torino all’interno di Urmet Group, in particolare dall’esperienza di Elkron e Urmet, con l'intento di supportare i progettisti di impianti grazie alla competenza di un team di professionisti.

Proprio per raggiungere questo scopo, il team FI.SE ha creato nel 2021 FI.SE Informa, magazine online a cadenza bimestrale: un organo di informazione gratuito che ha come mission il sostegno concreto agli operatori di settore anche attraverso webinar mirati che si rivolgono agli Ordini professionali di ogni parte d'Italia.

«Chi progetta impianti tecnologici al giorno d'oggi, si trova ad affrontare numerose criticità, spesso dovute alle continue evoluzioni tecniche e agli aggiornamenti delle normative di settore – afferma Marco Forno, coordinatore del team FI.SE. -. Ciò in particolare nell’ambito della rilevazione incendio, settore fortemente regolamentato da norme stringenti e complesse: per questo motivo, il gruppo FI.SE., che ha come mission quella di aiutare tutti i professionisti del settore a realizzare i propri progetti in conformità alle norme vigenti, ha deciso di realizzare il magazine FI.SE. Informa. Per essere ancora più vicini e utili ai progettisti nell’affrontare le sfide che il nostro lavoro impone».

Il gruppo di lavoro FI.SE ha compiuto dunque un passo importante per costruire una community di esperti sempre più numerosa, offrendo al tempo stesso una formazione aggiornata e un nuovo spazio di approfondimento per acquisire conoscenza e professionalità.

Nel primo numero del 2022, il magazine si concentra sulla norma UNI CEI EN 50518-2020, norma applicata ai centri di monitoraggio e di ricezione allarmi MARC (Monitoring Alarm Reiceving Center) che specifica i requisiti minimi per il monitoraggio, la ricezione e l’analisi dei segnali generati da sistemi di allarme che richiedono una risposta di emergenza, sia in termini di safety che di security.

Infine, viene presentata una case history davvero interessante e complessa, il progetto del sistema antincendio dell’Università di Belgrado, installato su un complesso di 4 blocchi e 8 edifici.

Il giornale, che si può scaricare gratuitamente dal sito www.fiseinforma.it, presenterà in ogni numero diverse “case history” con soluzioni di installazione specifiche adattate ad ambienti particolari e con limiti strutturali, operativi o logistici.

Il tutto con un costante aggiornamento sulle normative di riferimento necessarie per lo sviluppo di un progetto.

Le news di settore saranno arricchite, nei prossimi mesi, da numerosi seminari e webinar con accredito CFP, con un calendario condiviso e in programma su tutto il territorio nazionale.

La formazione, in presenza e a distanza sarà svolta grazie alla collaborazione con gli Ordini Professionali dei Periti e degli Ingegneri.