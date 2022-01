Stampa libri: le proposte online di Sprint24

Per stampare libri, riviste e brochure è importante avvalersi di un servizio professionale, in grado di offrire una stampa di qualità a prezzi competitivi e accessibili. Si tratta di strumenti versatili ed efficaci per la promozione del brand, in grado di adattarsi a numerose finalità e applicazioni per rafforzare il marchio e pubblicizzare servizi e prodotti aziendali.

Ovviamente, è importante creare un progetto grafico curato in ogni dettaglio, studiando con attenzione tutti gli elementi visuali e le caratteristiche del prodotto da realizzare, dal tipo di rilegatura alla carta da utilizzare. Il servizio di stampa, inoltre, deve essere veloce e puntuale, per garantire che la produzione dei libri sia celere e in linea con le esigenze delle strategie di marketing dell’impresa.

In questo contesto, un supporto adeguato può arrivare dal servizio di stampa libri online offerto da Sprint24, realtà con oltre 15 anni di esperienza nel settore, che propone numerose possibilità di personalizzazione per tantissimi articoli e prodotti professionali.

Sulla piattaforma è infatti possibile creare il progetto grafico senza difficoltà, definendo ogni dettaglio dello stampato per realizzare un prodotto 100% personalizzato per la promozione e lo sviluppo del business.

Quali libri si possono stampare su Sprint24.com?

Sul portale specializzato Sprint24.com è possibile ordinare libri e altri stampati customizzati per la promozione aziendale, con la possibilità di usufruire di un’ampia gamma di soluzioni adeguate ad ogni necessità pubblicitaria.

Innanzitutto, è possibile richiedere la stampa digitale, indicata per piccoli quantitativi per beneficiare di una qualità elevata a un prezzo conveniente, altrimenti per grandi quantitativi è possibile optare per la stampa offset per una qualità superiore e la massima valorizzazione del brand.

La rilegatura dello stampato può essere funzionale e pratica, scegliendo ad esempio la spirale o il punto metallico, mentre per libri resistenti e di valore è possibile preferire la brossura, la rilegatura olandese o il filo refe, oppure ordinare libri e cataloghi cartonati per rendere davvero importante il contenuto. Una soluzione particolare è la brossura Flat°, una rilegatura che consente di far risaltare la qualità delle stampe fotografiche in modo ottimale ideale per portfolio e cataloghi pregiati.

Allo stesso modo, è possibile personalizzare lo stampato scegliendo inoltre il materiale della copertina, dalle carte naturali brillanti e lisce alle carte classiche patinate o usomano, con la possibilità di optare per una carta 100% riciclata per un prodotto ecologico e sostenibile.

La stampa può avvenire in bianco e nero oppure con colori HD in alta definizione, in più si può rendere unico il progetto con la plastificazione lucida, opaca, soft touch o sabbia effetto ruvido.

Con Sprint24 è possibile selezionare ogni dettaglio grafico del progetto attraverso un sistema guidato online, indicando anche la quantità di stampati, l’orientamento e le dimensioni del prodotto da realizzare.

Infine, non resta che inserire i recapiti per la spedizione, scegliendo il tipo di servizio da utilizzare con le opzioni Promo, Premium e Business a disposizione. Naturalmente, è possibile richiedere un preventivo personalizzato online, oppure effettuare l’ordine telefonicamente attraverso un servizio clienti dedicato.

Perché stampare libri nell’era digitale?

Nonostante possa sembrare superfluo stampare libri nell’era digitale, in realtà il marketing cartaceo rimane un’attività essenziale per la promozione aziendale e la crescita del business.

In molti contesti, infatti, non basta essere presenti su internet e sui social network, ma è fondamentale offrire un servizio in loco di qualità ai clienti. Basti pensare ai negozi d’arredamento, agli studi medici, alle industrie per il settore B2B e agli studi di architettura e ingegneria, tutti ambiti in cui è indispensabile stampare libri, brochure, cataloghi e riviste di qualità grafica elevata.

Questi stampati si possono utilizzare anche durante la partecipazione ad eventi di settore, fiere e manifestazioni, oppure come omaggi da offrire ai clienti da parte dei venditori del reparto commerciale quando visitano i clienti.

In questo modo, è possibile informare i clienti delle nuove collezioni, mostrare le tecnologie innovative adottate nei processi produttivi, oppure raccontare la storia dell’azienda per promuovere il marchio e aumentare l’autorevolezza e la notorietà del brand.

Rivolgendosi a Sprint24 è possibile usufruire di un servizio di stampa online professionale e semplice, con tempi di consegna rapidi e un supporto completo nella realizzazione del progetto grafico per il proprio stampato.

In questo modo sarà possibile risparmiare tempo rispetto allo stesso servizio realizzato da una tipografia fisica di zona, per avere a disposizione più risorse da dedicare alla crescita del proprio business e beneficiare di prodotti customizzati, da ricevere rapidamente per soddisfare qualsiasi esigenza di marketing.