Pietra, il senso unico arriva in Consiglio Comunale. Carrara: "Posizionato come ultimo ordine del giorno: scelta antidemocratica"

"Convocato, finalmente, l'8 febbraio alle 17.30, il Consiglio Comunale che era stato richiesto dalle minoranze per discutere di nuovo sul senso unico del lungomare, alla luce del blocco della circolazione sul senso unico, determinato dalla chiusura per più giorni del passaggio a livello delle Ferrovie dello Stato per lavori".

Ad annunciarlo è uno dei richiedenti, il consigliere Mario Carrara, il quale però aggiunge con nemmeno troppo malcelata ironia, che "democraticamente, l'argomento per cui le minoranze avevano chiesto il Consiglio è stato posto all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Perfino dopo temi, anche di semplice ordinaria amministrazione, inseriti dall'Amministrazione comunale, ai primi punti, sospettiamo, 'per far numero', sperando che del tema per cui le minoranze hanno chiesto il Consiglio, alla fine, non si arrivi neppure a parlarne".