Meteo 3R, la nuova applicazione meteo delle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria

La presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, gli assessorati alla Protezione civile e all’Ambiente della Regione Piemonte, l’assessorato alla Protezione civile della Regione Liguria e i Centri funzionali e le strutture tecniche della Valle d'Aosta, Arpa Piemonte e Arpa Liguria comunicano che giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 11 si terrà una conferenza stampa unificata per presentare l’applicazione Meteo 3R.

Nata dalla collaborazione tra le tre Regioni, Meteo 3R intende mettere a disposizione del cittadino i dati in tempo reale basati sulla più ampia rete di stazioni meteorologiche, fornire previsioni elaborate e validate da meteorologi esperti e non da algoritmi automatici, pubblicare allerte ufficiali per rischi naturali conseguenti alle condizioni meteo.



Il programma prevede: - l’introduzione del presidente della Regione Valle d’Aosta Erik Lavevaz; - i saluti degli assessori alla Protezione civile e all’Ambiente della Regione Piemonte Marco Gabusi e Matteo Marnati; - il saluto dell’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Raul Giampedrone; - gli interventi dei direttori generali di Arpa Piemonte Angelo Robotto, Arpa Liguria Carlo Emanuele Pepe e del Capo della Protezione civile della Regione Autonoma Valle d’Aosta Pio Porretta; - l’illustrazione dell’applicazione da parte di Stefano Masera e Secondo Barbero per Arpa Piemonte, Sara Maria Ratto per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e Francesca Giannoni per Arpa Liguria.