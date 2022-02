Acqua gialla e maleodorante a Lusignano e San Fedele, poi iperclorata: i residenti chiedono trasparenza all’Acquedotto San Lazzaro

“Stiamo verificando le motivazioni dell’iperclorazione, probabilmente è dovuta a un guasto, ma non ci sono problemi. Stiamo risolvendo”. È quanto ha risposto ai microfoni di Savonanews Giovanni Monticelli, referente locale dell’Acquedotto San Lazzaro, in seguito ai problemi dell’acqua segnalati dai cittadini di San Fedele e Lusignano, nell’entroterra di Albenga.

L’acqua che esce dai rubinetti da martedì 1 febbraio è iperclorata nelle due frazioni di Lusignano e San Fedele, ma già nei giorni precedenti i residenti delle zone citate erano in allarme per il colore giallo tendente al marrone e l’odore molto sgradevole, ma non di varichina.

Secondo quanto riferito dai cittadini, in un primo momento l’Acquedotto San Lazzaro ha risposto, attraverso gli operatori del call center, che non erano stati fatti trattamenti particolari e che l’acqua non presenta problemi di potabilità. In seguito poi alle segnalazioni fatte in massa, l’ente ha risposto però che stavano procedendo con le opportune analisi.

Il problema però è a monte dell’iperclorazione. Infatti i cittadini si chiedono perché è stato necessario “appesantire” la dose di cloro, tanto da renderla inutilizzabile anche per lavarsi i denti o per cuocere gli alimenti, avendo notato nei giorni precedenti il colore inusuale, che persiste, e il cattivissimo odore.

“Avendo notato un po’ di opacità nelle informazioni, ho campionato l’acqua per far fare analisi a mie spese. Voglio vederci chiaro”, è la risposta di una residente della zona colpita dal problema. “Vogliamo sapere se l’acqua era contaminata da qualcosa, non possono tenerci all’oscuro”.

Emerge inoltre che sul sito, le ultime analisi dell’acqua riferite alla zona sono state effettuate in data 27 ottobre 2021. “Si tratta di un dato sulla qualità dell’acqua non aggiornato e questo lascerebbe pensare a un atteggiamento opaco da parte della società che gestisce l’acquedotto”, è la reazione di uno dei residenti, a cui fa eco una signora “Ci vuole trasparenza. Non mi aspetto analisi con data di oggi, ma almeno quelle del mese passato. Siamo a febbraio, non è possibile che le ultime analisi pubblicate siano di ottobre dello scorso anno”.

“Devono rendere pubblici i risultati delle analisi fatte prima di iperclorare e darci risposte sul perchè lo hanno fatto – prosegue un altro cittadino, che ipotizza - Probabilmente hanno analizzato l’acqua e hanno trovato sostanze nocive, quindi hanno agito in questo modo? Quale carica batterica c’era? Quale ipotetico veleno? Con l’acqua del rubinetto ci laviamo i denti e ci cuciniamo. Stiamo correndo dei pericoli? Inoltre, arrivano bollette con cifre astronomiche. Vogliamo chiarezza”.

Trasparenza e limpidezza, ovvero caratteristiche che solitamente si associano proprio all’acqua: la chiedono a gran voce i cittadini e Savonanews ha contattato il referente locale Giovanni Monticelli dell’Acquedotto San Lazzaro per capire meglio.

Consultato sul fatto che i residenti della zona hanno tutti notato che, prima dell’iperclorazione, l’acqua avesse un colore giallo ed era maleodorante, Monticelli ha risposto: “Non saprei, i residenti hanno fatto regolare segnalazione martedì 1 febbraio e in tale data il problema presentato dall’acqua era quello dell’iperclorazione. Stiamo lavorando per risolvere”.

“Le analisi vengono fatte regolarmente tutti i mesi – ha spiegato - ma non siamo tenuti a pubblicarle. Aggiorniamo il sito quando possiamo”. Quanto all’ultima analisi fatta: “Lo scorso mese – ha affermato – ve la mando, così i cittadini possono vederla”.

Al momento la nostra redazione non l’ha ancora ricevuta e ci impegniamo a renderla pubblica appena l’avremo. Nel frattempo, alleghiamo quelle del 27 ottobre scorso, disponibili anche su sito dell’ente.