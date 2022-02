Albenga, lavori di asfaltatura a Salea in regione Roberti

Sono iniziati ieri mattina i lavori di asfaltatura a Salea in regione Roberti. L’intervento dell’importo di circa 33 mila euro è stato affidato alla ditta Icose e si va a sommare agli altri interventi di asfaltatura effettuati dal comune di Albenga che ha posto un’attenzione particolare anche alle frazioni.

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Interventi diffusi e a 360° su tutto il territorio. L’intenzione dell’Amministrazione è senza dubbio quella di continuare con le asfaltature focalizzando l’attenzione in primis all’aspetto della sicurezza stradale e dando risposte concrete alla Città e ai cittadini”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra Amministrazione, in piena sinergia con gli uffici comunali che ringrazio per la collaborazione, oltre alle grandi opere continua ad occuparsi della manutenzione straordinaria ed ordinaria della Città con una programmazione che interessa i diversi aspetti del nostro territorio. Stiamo portando avanti diversi interventi relativi al piano asfalti e continueremo a lavorare in questa direzione”.