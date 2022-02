Albenga, nuovi asfalti nella frazione di Campochiesa (FOTO)

Sono iniziati gli intervento di ripristino degli asfalti a Campochiesa (frazione del comune di Albenga) tra la madonnina e la polveriera relativi alle manomissioni di suolo pubblico occorse durante le scorse stagioni.

Afferma Raiko Radiuk consigliere delegato alla supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio: “Sono in atto alcuni interventi di asfaltatura di ripristino a Campochiesa a seguito delle manomissioni di suolo pubblico effettuate da privati e da gestori di servizi pubblici primari, come gas, acqua, telefonia ed altri. Nei prossimi mesi sono in programma altri interventi di questo tipo e per questo ringraziamo le società interessate per la disponibilità e la collaborazione dimostrata”.

Aggiunge Ilaria Calleri delegata alla frazione: “Sono soddisfatta dell’intervento in essere certa che darà una risposta agli abitanti della zona. L’impegno dell’amministrazione e degli uffici è quello di continuare a vigilare sugli interventi che vengono effettuati sul territorio”.