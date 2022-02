La Rari Nantes Savona gestore della piscina “Carlo Zanelli” in accordo con il comune aderisce allo sciopero proclamato per domenica 6 febbraio dal coordinamento dei gestori degli impianti natatori.

"Oggi la situazione di gravissima difficoltà provocata in ultimo ed in

maniera devastante del caro bollette ci impone di allinearci al grido di aiuto portato avanti dal coordinamento gestori. Dispiace essere arrivati a tanto, ma lottiamo per garantire il servizio in futuro" spiegano dalla Rari Nantes.