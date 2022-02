Controllo del green pass nei negozi. La presidente di Ascom: "Momento critico, le persone preferiscono evitare di entrare nelle piccole attività" (VIDEO)

Da ieri, 1 febbraio, altra data spartiacque nella gestione della pandemia. E', infatti, necessario esibire il green pass per avere accesso a tutte le attività che si svolgono al chiuso, dai negozi alle banche passando per le poste.

Gli unici esercizi esclusi sono quelli che vendono generi alimentari, le farmacie, gli studi medici o veterinari, le caserme e gli uffici giudiziari.

E proprio le attività commerciali sono di fronte a questa ulteriore novità, anche se i controlli del passaporto verde dovranno essere effettuati a campione, secondo un chiarimento presente in una Faq del Governo.

"Oltre a quello che è l'impegno che i commercianti continueranno a metterci, sta veramente diventando un problema ed è un momento critico, le persone preferiscono purtroppo a volte evitare di andare nei piccoli negozi facendo acquisti diversamente. Siamo in un momento difficile, si avverte ansia nelle vie della città" specifica la presidente di Ascom Confcommercio Savona Laura Chiara Filippi.

"L'online ne ha fatto da padrone e continua ad essere un valido metodo per l'acquisto, consideriamo invece che per noi il rapporto umano continua ad essere la base della nostra clientela. Una spada che continuerà a penetrare nel piccolo commerciante" prosegue la presidente Ascom.

Oltre a tutto questo è ben presente la spada di Damocle del rincaro delle bollette di gas e luce.

"Tutta la parte dei pubblici esercizi è in una difficoltà estrema perché ovviamente il caro bollette, con un aumento del 40%, è già impegnativo, ma si pensi a chi aveva già 1000-1500 euro al mese a bolletta, ovviamente diventa insormontabile. Quindi oltre al caro anche gli affitti che forse non sono più adeguati, il valore del piccolo commercio in una città ci sta riducendo e tutti i costi aumentano e non avendo più entrate logicamente l'economia non funziona" precisa Laura Chiara Filippi.

Al 31 dicembre del 2021 sarebbero circa un centinaio i negozi nel savonese che hanno dovuto tirare giù la serranda, alla fine del 2020 invece si erano attestati sui 160.

"E' un cataclisma, tante attività hanno cercato di tirare avanti lo stesso, provando a rimanere in piedi, ma la drastica riduzione dei fatturati sta mettendo in ginocchio in una maniera incredibile" conclude.