Green pass in posta, non mancano le difficoltà per gli anziani per la verifica del passaporto verde (FOTO)

Via da ieri, martedì 2 febbraio, al controllo del green pass per accedere agli uffici postali.

Ma non sono mancate le criticità nel savonese per le persone più anziane che hanno riscontrato difficoltà nel mostrare all'ingresso delle poste il Qr Code del passaporto verde.

Il totem presente infatti consente appena è stato riconosciuto il codice di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. In molti, soprattutto nella sede centrale di Savona di piazza Diaz hanno avuto problemi con il green pass che non veniva riconosciuto e lamentavano l'assenza di un addetto che poteva supportarli nel passaggio. Così non sono mancate le code risolte però dopo alcuni minuti.

Nei restanti uffici postali che non hanno il gestore delle attese, invece i cittadini dovranno mostrare il green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti.

Infine, nei prossimi giorni per i cittadini che prenoteranno da remoto l’appuntamento utilizzando le App di Poste Italiane, la verifica del Green Pass sarà eseguita dalla stessa App. Per coloro che invece prenoteranno sul sito Poste.it il controllo della certificazione verde avverrà direttamente in ufficio postale.