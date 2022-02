Messa in sicurezza del ponte sulla Sp49 Sassello-Urbe: progettazione da 380mila euro

380mila euro per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte sulla Sp49 "Sassello-Urbe" nel comune sassellese.

L'intervento da parte della Provincia riguarda il risanamento dell’intera struttura del ponte presente al km 8+914 attraverso l’asportazione delle parti ammalorate, il ripristino delle stesse, la formazione di murature su fondazioni speciali, la realizzazione di cordolature, la sostituzione della barriera non più a norma con un'adeguata barriera di sicurezza ed il completo rifacimento della pavimentazione stradale e delle opere accessorie.

In particolare, è prevista anche la demolizione e l'asportazione della barriera laterale e degli strati degli ammalorati, il risanamento totale delle strutture, la formazione di murature su fondazioni speciali, la demolizione della sovrastruttura stradale, la realizzazione della cordolatura di bordo per la posa della barriera di sicurezza, la posa in opera della barriera di sicurezza, il ripristino della pavimentazione stradale e il rifacimento degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale.

L'ente provinciale ha deciso di intervenire per eliminare la situazione di pericolo considerato lo stato di degrado e per rendere così il tratto di strada percorribile in totale sicurezza.