Noli, lavori sul rio Mazzeno: tra fine febbraio e marzo cambi per la viabilità nell'area a monte

Arrecheranno disagi alla circolazione di mezzi e pedoni per circa un paio di settimane i lavori in corso sul tratto più a monte del rio Mazzeno, protagonista nel 2018 di una frana causata dalle abbondanti piogge autunnali che hanno reso necessaria la realizzazione di opere atte a stabilizzare l'area e regolarizzare l'alveo per mitigarne il rischio di esondazione o fenomeni legati a smottamenti.

Tra l'ultima settimana di febbraio e la prima di marzo, questo il periodo segnalato indicativamente dagli uffici tecnici comunali, per raggiungere coi mezzi le abitazioni di via Belvedere da via Cesare Battisti si potrà utilizzare il senso unico alternato già istituito dall'avvio del cantiere.

Per recarsi negli stabili di via Mazzeno a piedi, invece, si dovrà utilizzare il percorso apposito che si snoda dalla via Belvedere (a lato delle tanto discusse palazzine dei civici dal 14 al 18). Il tutto a causa dell'interdizione al transito del tratto della via omonima al rio a partire dal parcheggio di piazza Vivaldo.

"L'intervento prevede la realizzazione di micropali a destra ed a sinistra della tombinatura atti unicamente alla stabilizzazione del successivo scavo, per la realizzazione della nuova tombinatura in cemento armato, con soprastante ripristino della viabilità stradale" spiega in un avviso pubblico il geometra Cinoglossa, responsabile del procedimento e dell'Area Tutela del Territorio del Comune, sottolineando come siano opere indispensabili al "mantenimento dell'agibilità degli edifici" della zona interessata.

"Nel tratto più a valle sono stati completati - aggiunge il geometra - i micropali; nei prossimi giorni saranno armati e gettati i cordoli testa palo e organizzate le fasi di scavo e getto della soletta". Le tempistiche, a causa di alcuni imprevisti, hanno subito variazioni rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento; tuttavia l'intenzione resta però quella di arrivare entro il mese di aprile al termine del cantiere.