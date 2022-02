Albenga, a Campochiesa brucia plastica in pieno giorno

Ad Albenga, nella frazione di Campochiesa, bruciano in pieno giorno e per di più plastica, incuranti dell’effetto nocivo sulla salute umana e su quella dell’ambiente, oltreché del regolamento di polizia rurale approvato il 28 settembre 2021 che vieta gli abbruciamenti dalle 10 alle 6.

Con la modifica dell'art. 23 del regolamento di Polizia rurale, l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi aveva spiegato che “la nostra volontà è stata quella di regolare meglio la materia e di sensibilizzare i cittadini ad una maggiore responsabilità nei confronti dell’ambiente".

"Limitare le fasce orarie per gli abbruciamenti va incontro, da un lato alle esigenze degli agricoltori e dall'altro a quelle di coloro che vivono e abitano in un territorio a vocazione agricola, inoltre – aveva chiarito - limitando la fascia oraria per gli abbruciamenti sarà più facile intervenire su eventuali condotte illecite".

Nel caso odierno, il forte odore di diossina si è avvertito intorno all’ora di pranzo ma, assicurano alcuni residenti “accade quasi tutti i giorni. Non riescono a mettersi in testa che bruciare la plastica nuoce gravemente alla salute”.

Bruciare plastica è un reato punibile per legge. Bruciare i rifiuti, soprattutto la plastica, produce inquinanti altamente tossici, come le diossine e gli idrocarburi policiclici aromatici, con effetti letali sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente. Causa infatti, tra le altre cose, tumori e tossicità a carico del sistema immunitario, del fegato, della pelle.

Inoltre, si tratta di contaminanti ambientali persistenti che se penetrano nel terreno, si legano al materiale organico presente, che si degrada molto lentamente. Tra le diossine, la più tossica è la Tcdd (Tetracloro-dibenzo-diossina), molecola classificata dall’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro nel Gruppo 1 degli agenti cancerogeni per l’uomo e può determinare effetti negativi, anche in tempi ritardati rispetto all’esposizione.