Punto Nascite del Santa Corona, Lega: "Comprendiamo le criticità causate dalla pandemia ma va riaperto"

“Siamo preoccupati per il futuro del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure chiuso dal 4 novembre del 2020 e non ancora riaperto. La Lega ha presentato un odg in Consiglio regionale per chiedere la riapertura del presidio sanitario che risulta necessario, coprendo una vasta porzione di territorio tra Imperia e Savona, anche per non gravare ulteriormente sull’ospedale Gaslini di Genova rimasto punto di riferimento per le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico. Anche i liguri di ponente attendono dall’assessorato regionale alla Sanità dopo gli annunci sulla riapertura all’inizio del 2022. Pur comprendendo le criticità dovute alla pandemia sanitaria, la Lega ritiene fondamentale la ripresa della programmazione ordinaria della sanità ligure e chiede al presidente Toti e alla giunta di attivarsi per reperire un'adeguata copertura finanziaria per la riapertura del punto nascite a Pietra Ligure”.