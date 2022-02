Sanità, Garibaldi e Arboscello (Pd): “Giunta Toti superficiale nella gestione del concorso per OSS. In Asl2 50 contratti scadono in anticipo”

“E’ inaccettabile che per la mancanza di un timbro di Alisa sulla carta della prova scritta, per i duemila partecipanti il concorso per 274 operatori socio sanitari sia stato annullato. In un momento in cui gli ospedali sono in affanno; gli infermieri e gli operatori socio sanitari sono costretti a doppi turni di lavoro per non lasciare i reparti scoperti e affrontare l’emergenza, una mancanza del genere è inconcepibile e fuori da ogni logica. Un ulteriore tassello negativo in un puzzle fatto di errori e superficialità”, commenta il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi.

"Gli OSS per le attività di cura e di assistenza che svolgono alle persone in condizioni di disagio o di non autosufficienza - aggiunge il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello - sono fondamentali soprattutto in questa fase pandemica. Asl 2, ad esempio, ha rinnovato il contratto a 50 OSS assunti a gennaio 2021 per soli 3 mesi e non per l’intero anno 2022, come invece era previsto, la Regione si attivi per stabilizzare a tempo indeterminato queste preziose professionalità".

“Chiederemo una convocazione urgente della commissione Sanità per avere da Alisa e Toti tutte le delucidazioni e le spiegazioni sia sul concorso che sulle stabilizzazioni. E anche se oggi Alisa dichiara che ‘provvederà ad attivare tutte le procedure per ripetere la prova pratica, con la maggiore tempestività possibile’, rimane il fatto che si è perso comunque del tempo prezioso, che ha creato un vulnus nella sanità ligure che, a due anni dall’inizio della pandemia, si ritrova ad affrontare il Covid con un organico sottodimensionato e stremato”, concludono i consiglieri Garibaldi e Arboscello.