Personale della sanità: l'11 febbraio incontro tra Regione e sindacati

Massima disponibilità al confronto con le organizzazioni sindacali da parte di Regione Liguria, in particolare sul tema della stabilizzazione del personale del comparto sanitario assunto per far fronte all’emergenza pandemica da Covid-19.

In questa direzione si era espresso lo stesso presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti, nel corso dei precedenti incontri con i segretari regionali di Cgil Cisl e Uil.

A loro è stata inviata la convocazione per l’11 febbraio, per un incontro con all’ordine del giorno la tematica del ‘personale sanità’.