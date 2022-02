Carcare, 4 milioni di euro per la messa in sicurezza del fiume Bormida: i lavori in via Abba entrano nel vivo (VIDEO)

Un passo avanti per l'esecuzione dei lavori. La settimana scorsa la Conferenza dei Servizi svolta negli uffici della Regione Liguria ha approvato il progetto di messa in sicurezza del fiume Bormida a Carcare, nella zona di via Abba.

"Si tratta di un piano strategico a cui la nostra amministrazione comunale tiene parecchio. Da sempre infatti, consideriamo il fiume Bormida come un'infrastruttura che attraversa il centro abitato - spiega il sindaco Christian De Vecchi - Tale intervento è stato possibile grazie ad un importante finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Regione: da principio un milione e mezzo di euro. A cui si sono aggiunti altri due milioni e mezzo per un totale di quattro milioni di euro. Queste risorse ci consentiranno di mettere in sicurezza il fiume Bormida e in parte i suoi affluenti".

"L'iter autorizzativo, oltre a sigillare la bontà progettuale, permetterà all'opera di entrare nel vivo. L'intervento restituirà al corso d'acqua lo spazio necessario per allontanare dal nostro territorio comunale i rischi alluvionali. L'area di lavoro è molto delicata perché attraversa una zona ad alta densità abitativa. Quindi è stato necessario confrontarsi con tutte le esigenze dei residenti a cui siamo riusciti a rispondere per un 80-90%. A lavori finiti, tutti i cittadini godranno dei benefici" conclude il primo cittadino De Vecchi.

La nuova viabilità a doppio senso si svilupperà tra il nuovo muro (realizzato nei pressi della stradina che porta al distributore Eni) e la nuova scogliera.

"Si tratta di un lavoro 'che abbiamo cercato' per poter cancellare da questa zona la 'qualifica' di area esondabile - aggiunge il vice sindaco, nonché assessore ai Lavori Pubblici Franco Bologna - Con l'allargamento del fiume andremo a recuperare un arcata del ponte situato lungo la strada provinciale. Gli studi eseguiti dai tecnici hanno riscontrato proprio in quel punto l'area più critica. Da qui la necessità di mettere in sicurezza il corso d'acqua".

"Con l'entrata nel vivo dei lavori metteremo i piedi all'interno del fiume: cominceremo a portare via del materiale e poi proseguiremo con la costruzione della scogliera. Purtroppo alcune piante verranno abbattute. Si tratta di un intervento a lotti. I numerosi sotto-servizi che passano sotto la strada saranno completamente rinnovati" conclude Bologna.