Osservare e prevedere le allerte, nasce Meteo 3R

Si chiama Meteo 3R ed è la nuova app meteorologica pensata per fornire al cittadino dati meteo in tempo reale.

Il nuovo sistema è il risultato della collaborazione tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta che, nell’ambito del progetto Risk-Com e Risk-Act hanno sviluppato una rete di siti pilota, mettendo in rete oltre 650 stazioni di rilevamento per fornire previsioni elaborate validate da meteorologi monitorando il territorio.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa congiunta.

Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria ha spiegato che il progetto Meteo 3R è un importante passo in avanti per le previsioni meteo, soprattutto delle allerte. “Per la prima volta a livello nazionale - spiega l’assessore - viene attivata congiuntamente una app meteo. Con cellulari e pc rendiamo disponibili gratuitamente in un unico contenitore i dati dei centri funzionali delle regioni e le previsioni ufficiali. Questo per rendere la protezione civile sempre più vicina alle esigenze della popolazione”.

Una collaborazione ampia che coinvolge il nord ovest italiano e che si apre ad altre partecipazioni.

Il Presidente della Regione Valle d’Aosta Erik Lavevaz, nel suo intervento, ha ricordato come sia un onore per la sua regione far parte di questo nuovo sistema, basato su un gran numero di stazioni di rilevamento e capace, prontamente, di inviare allerte per intervenire con la protezione civile.

Lavevaz ha poi voluto ringraziare quanti si sono adoperati per il progetto, indispensabile a suo dire per la Valle d’Aosta per poter garantire un’informazione continua per la fruizione del territorio.

Per la regione Piemonte è intervenuto Matteo Marnati, assessore all'Ambiente che ha aggiunto: “L’app ha un livello di affidabilità superiore alle normali applicazioni questo perché presenta risultati che non sono frutto di algoritmo ma nascono da know how degli esperti e dalle informazioni fornite dalle strumentazioni che monitorano il territorio. Meteo 3R rappresenta una delle buone pratiche innovative che mette insieme le competenze di tre regioni sensibili agli eventi meteorologici e che ha tutte le carte in regola per diventare uno standard di riferimento a livello nazionale”.

L’app sarà anche un buon elemento per la difesa del suolo. Pubblicando le allerte ufficiali, infatti, Meteo 3R contribuirà a sensibilizzare i cittadini e a informarli contribuendo a far conoscere le criticità attraverso i rischi da gestire.

Meteo 3R raccoglierà i dati provenienti dalle stazioni meteo ufficiali delle tre regioni.

Le oltre 650 centraline saranno manutenute con regolarità e costantemente tarate; saranno indispensabili per raccogliere dati sulla temperatura, sulle precipitazioni e sul vento.

A validare le previsioni saranno poi meteorologi esperti e arriveranno fino al terzo giorno per rendere queste previsioni più affidabili.

Tramite l’app sarà possibile anche consultare un radar per seguire lo spostamento delle precipitazioni. Saranno visualizzati anche i messaggi di allerta che saranno quelli ufficiali, e saranno emanati anche i possibili rischi naturali conseguenti alle condizioni meteo che si potrebbero verificare.

L’applicazione si può scaricare sui dispositivi mobili tramite AppStore e Google Play o collegandosi al sito www.meteo3R.it