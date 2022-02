Piaggio Aero, i tempi della vendita preoccupano i sindacati savonesi: chiesto un incontro urgente al Prefetto

Continuano a chiedere risposte sulla vertenza Piaggio Aerospace le segreterie territoriali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm. Stavolta con un incontro urgente al Prefetto savonese, il dottor Antonio Cananà.

"Dallo scorso aprile attendiamo invano la convocazione di un tavolo di confronto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - spiegano i segretari Ferraro, Mara e Mazziotta - confronto divenuto tanto più urgente in considerazione dell'allungamento dei tempi della procedura di vendita dell'azienda rispetto allo scenario prospettatoci dal Commissario Straordinario".

Sul piano vi è sempre la cessione dell'azienda per cui negli scorsi mesi è stata rifiutata l'offerta, da quanto si è appreso in un secondo tempo non vincolante, presentata da una cordata italo-scandinava. Con la scadenza del prossimo 28 febbraio per la presentazione di nuove manifestazioni d'interesse al gruppo sollecitate nei giorni scorsi anche dallo stesso commissario Nicastro.