Tovo S. Giacomo, conclusi i lavori di ammodernamento e efficientamento energetico dei vecchi punti luce (FOTO)

"Con gli interventi sul piazzale del Poggio ed in piazza della Costituzione, sono terminati i lavori di ammodernamento e efficientamento energetico dei vecchi punti luce a incandescenza". Così Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo.

"I lavori, iniziati a dicembre, avevano prima interessato la borgata del Poggio (via Poggio e via Madonna della Misericordia), mentre in questi giorni sono stato sostituiti i corpi illuminanti nei due parcheggi, mantenendo inalterate le caratteristiche architettoniche dei lampioni" ha spiegato il primo cittadino.