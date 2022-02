Vado, consolidamento e allargamento del ponte dell'Isola a Segno: 920mila euro di intervento

920mila euro per l'intervento di consolidamento ed allargamento del ponte dell'Isola in località Segno a Vado Ligure.

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento che prevede la realizzazione di un nuovo ponte affiancato all’esistente, con lo scopo finale di creare una piattaforma stradale a carreggiata unica con doppio senso di marcia e con sede pedonale protetta all’interno della sezione del ponte.

Attualmente l'attuale viabilità tra la frazione San Ermete e la frazione Segno avviene tramite l’attraversamento del ponte carrabile in località Ponte dell’Isola che risulta però ormai sottodimensionato rispetto alla mole di traffico giornaliero in entrambi i sensi di marcia.

Quindi l'intenzione dell’amministrazione comunale è ormai da tempo quella di provvedere ad un intervento di consolidamento ed allargamento della struttura.

La realizzazione dell'intervento infatti garantirebbe il collegamento viario carrabile anche in caso delle necessarie opere di manutenzione del ponte esistente, una sicura sede pedonale che al momento risulta inesistente e potenzierebbe la viabilità esistente ad oggi fortemente vincolata dall’unico ponte a ridotte capacità viabilistiche ed ovviamente non progettato per i carichi veicolari attuali.