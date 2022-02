Carcare, trubox installato sulla Sp 15. La minoranza: "La giunta De Vecchi non ha chiesto l'autorizzazione alla provincia"

Il gruppo di minoranza "Impegno per Carcare" attacca l'amministrazione comunale: "Non c'è limite al pressappochismo della giunta De Vecchi. Questa volta la questione riguarda l'acquisto e l'installazione di un trubox posizionato sulla Sp 15 (via Nizzareto)".

"Lo scorso 26 gennaio il comandante della polizia municipale aveva dichiarato che come da delibera (LEGGI ARTICOLO) avrebbero acquistato e installato due trubox, uno da posizionare in via Nizzareto e l'altro in via Nazionale Piemonte. Costo totale 25.620,00 euro, oltre l'apparecchio Autoscan già in dotazione per un importo di circa 17 mila euro. Totale? Oltre 42 mila euro a carico dei cittadini carcaresi. Entrambi posizionati sulle strade provinciali appena fuori dal centro abitato".

"Inoltre, aveva dichiarato che la loro installazione non era finalizzata a fare cassa, e che i proventi delle multe sarebbero stati divisi in egual misura con la provincia. Su questo lasciamo ad ognuno le proprie considerazioni, ma la questione che vogliamo affrontare è questa: a quanto ci risulta non è stata richiesta alcuna autorizzazione alla provincia di Savona, ente che deve autorizzare a riguardo, per l'installazione dell'apparecchio già installato in via Nizzareto".

"Ci chiediamo con che criterio sia stata gestita la questione che senza i passaggi istituzionali e amministrativi previsti dalla legge, sarebbe l'ennesima mancanza dell'amministrazione De Vecchi-Bologna e della sua giunta - concludono dalla minoranza - Ovviamente chiederemo spiegazioni nelle sedi opportune, ma come accade spesso, oramai ci troviamo di fronte ad un atteggiamento che è inaccettabile".