Carcere nel savonese, Vaccarezza: "Stanchi di essere presi in giro, questa è la sola verità"

"Le parole se le porta via il vento, e le azioni restano. Questo è sempre stato il mio pensiero e il mio modo di fare le cose. Domattina avrebbe dovuto esserci il sopralluogo annunciato in Val Bormida per il nuovo carcere. Sopralluogo che, a mio modo di vedere, era assolutamente superfluo, dal momento che la mattinata di domani non avrebbe certo portato modifiche ai dati e agli elementi già presenti negli uffici ministeriali competenti". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di 'Cambiamo'.

"La giornata di domani si sarebbe potuta definire con un'espressione che chiarisce molto bene il concetto sul tema: 'menare il can per l'aia', ossia tirare per le lunghe le cose senza concluderle realmente - continua Vaccarezza - Il Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria ha fatto però sapere che non verrà nessuno. Siamo stanchi di essere presi in giro; questa è la sola verità. Basta poco, basterebbe quella cosa chiamata volontà. La volontà di farci sapere se il nuovo carcere verrà fatto o no, se ci sono le risorse e se una volta trovati i denari verrà fatto nelle aree di Cengio".

"Fino ad oggi il territorio ha solo ascoltato parole piene di buone intenzioni e visto passerelle. Parafrasando la canzone vincitrice del Festival di Sanremo nel 1997, non sappiamo cosa farcene dei fiumi di parole. Siamo abituati in modo diverso, noi sui territori andiamo per vedere la situazione, farci carico dei problemi e tornare con le soluzioni".