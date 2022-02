Dimissioni da consigliere del vicesindaco, Attilio Beltrametti subentra in consiglio comunale a Bergeggi

Si dimette da consigliere, come prassi, il nominato vicesindaco e assessore Lorenzo Ciocchi e gli subentra il consigliere Attilio Beltrametti.

Nel consiglio comunale di fine 2021 a Bergeggi è quindi subentrato in maggioranza il 49enne, primo dei non eletti nella lista civica del sindaco Nicoletta Rebagliati.

Ciocchi aveva ottenuto nell'ottobre scorso come assessore le deleghe al turismo, commercio, area marina protetta, demanio, cimitero e patrimonio, Golfo dell’Isola, lavori pubblici e manutenzioni e l'assessore esterno Mauro Perria (non era candidato nella lista Uniti per Bergeggi, comunque consigliere uscente) invece le deleghe ai settori socio – assistenziale e sanità, istruzione, sport e politiche giovanili, amministrativo, bilancio e tributi, rapporti con il consiglio comunale e le istituzioni, manifestazioni, Torre del Mare.

Sono quindi sette i consiglieri presenti in maggioranza: Carmine D’Antonio, Riccardo Borgo, Sarah Susini, Sauro Anaclerio, Giampaolo Giamello, Riccardo Valle e Attilio Beltrametti.

Siedono invece nei banchi della minoranza Alice Bianchini, Mauro Becchetti e Dario Bianchi.