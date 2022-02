Andora, riaperta al traffico via Risorgimento: opere pubbliche del valore di 270mila euro

Ad Andora via Risorgimento riaperta al traffico, ieri pomeriggio, più ampia e più sicura, con una nuova illuminazione pubblica, due parcheggi vicini da 49 posti complessivi e un marciapiede che si collega direttamente alla sponda del Merula. Si è chiuso il cantiere dei lavori che hanno migliorato la viabilità della strada che sbocca su via Cavour, vicino al Palazzo Comunale.

“Opere pubbliche del valore di 270mila euro, a costo zero per le casse del Comune, perché richieste ai privati come oneri a scomputo – ha spiegato il Sindaco Mauro Demichelis – Si completa un ulteriore tassello di un progetto di riqualificazione complessivo della viabilità della zona che in futuro, anche grazie a fondi che RFI ha già assicurato al comune, cambierà il volto delle aree a valle della nuova stazione, offrendo nuovi servizi ai cittadini, ai viaggiatori e ai turisti.”

Nella zona di via Risorgimento all’incrocio con via Cavour, sono stati realizzati numerosi interventi. L'abbattimento di un immobile privato che insisteva sull'area, ha permesso di recuperare lo spazio per realizzare 32 nuovi posti auto pubblici e fare un marciapiede che si congiunge con la sponda del torrente Merula. La zona è stata dotata di nuova illuminazione pubblica e sarà quindi più sicura, anche di sera. Prima delle opere urbanistiche, si è anche proceduto alla messa in sicurezza di un beo. Sulla parte opposta della strada, è stato anche aperto un ulteriore parcheggio da 17 posti servito dal marciapiede (già da tempo realizzato) che conduce fino all’ingresso della nuova stazione.