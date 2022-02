Borghetto S. Spirito, passi avanti per il pontile. Il sindaco Canepa: "Pronti a cogliere eventuali finanziamenti del PNRR"

" Vogliamo essere pronti a cogliere eventuali finanziamenti del PNRR - dichiara il sindaco Canepa - e per questo ci stiamo muovendo su vari fronti, sia sul piano autorizzativo che sul reperimento di fondi destinati alla progettazione. Il pontile di Borghetto, interamente in legno e acciaio, viene considerato un’opera a impatto ambientale zero e foriera di punti di sviluppo turistico e sociale per il paese. Il pontile diventerà non solo un luogo di aggregazione ma anche, grazie alla dotazione di un attracco, il punto di partenza per attività turistico-sportive e naturalistiche come ad esempio lo snorkeling, la pesca, le immersioni o le visite guidate al Santuario dei Cetacei o all’isola Gallinara ".

"Inoltre diventerebbe un approdo per tutte le imbarcazioni turistiche che transitano davanti alla nostra costa, fornendo un servizio molto importante che il porticciolo turistico non è in grado di offrire visto che durante la stagione estiva è costantemente in una situazione di over booking e anche gli altri approdi nelle vicinanze come Loano e Alassio non offrono il servizio di approdo temporaneo. Molte sono le imbarcazioni che, soprattutto in estate, ormeggiano in rada. Se avessero la possibilità di attraccare con facilità si creerebbe un meccanismo virtuoso con evidenti vantaggi per il tessuto commerciale del paese e si potrebbe creare un circuito turistico per la nautica da diporto che preveda tappe in tutte le località dove sono presenti dei pontili. Quindi un’occasione per arricchire l’offerta turistica del paese oltre che per creare un luogo suggestivo dove passeggiare sospesi sul mare" ha concluso il primo cittadino.