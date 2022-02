Cisano, nuova sede per il 1° Distaccamento vigili del fuoco: su 1.700 metri quadri ci sarà posto per 60 volontari (FOTO e VIDEO)

Questa mattina, venerdì 4 febbraio, in sala Gollo a Cisano sul Neva, il sindaco Massimo Niero e il comandante provinciale dei vigili del fuoco Emanuele Gissi hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la concessione in comodato gratuito di un terreno comunale di 1.700 metri quadri, ubicato nella frazione di Cenesi, dove verrà realizzata la nuova sede del 1° Distaccamento Volontario del Ponente Ligure. Il nuovo polo, operativo tra pochi mesi e situato in una zona strategica e baricentrica rispetto all’ampio territorio su cui opera, permetterà ai volontari di agire in maniera ancora più rapida ed efficace.

Un ulteriore segnale dell’attenzione e della vicinanza che i vigili del fuoco e i volontari Aib meritano per il grande lavoro, l’impegno e la passione che dimostrano in situazioni di grande emergenza , come quella che la comunità ingauna ha vissuto lo scorso 6 settembre, a seguito del vasto incendio divampato a Cenesi.

“Il progetto è nato circa un anno fa in collaborazione con il comando provinciale dei vigili del fuoco e il distaccamento dei volontari – commenta emozionato il primo cittadino - con la ricerca della collocazione di un centro che fosse epicentrico rispetto ai territori del comprensorio. Così, come comune, abbiamo deciso di dare il nostro contributo: circa 1.700 metri quadrati di terreno a cui daremo pubblico allaccio alle utenze e che doteremo di tutti i servizi necessari. Daremo anche un contributo fattivo in termini di lavoro per realizzare questa sede. Penso possa diventare un riferimento per tutta la provincia, un distaccamento intercomunale di ausilio a tutta la comunità. Su progetti di questa portata, credo non debbano esserci barriere comunali”.

“Avrebbe sicuramente aiutato avere una sede logistica così vicina ai luoghi interessati dall’importante incendio boschivo divampato lo scorso settembre a Cisano – aggiunge l’ingegner Gissi -. Sarà un distaccamento volontario che migliorerà la nostra risposta sul territorio, grazie a varie forze integrate, con 60 vigili del fuoco volontari, oltre alle forze messe in campo dai volontari dell’antincendio boschivo e protezione civile”.

Alla firma erano presenti il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il Prefetto Antonio Cananà e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che hanno sottolineato l’importanza di un Polo destinato ai volontari che operano quotidianamente su un ampio territorio, in situazioni di emergenza, in sinergia con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco mettendo, ogni volta, a repentaglio anche la loro incolumità..

Il presidente della Provincia di Savona: “È un momento molto importante per tutto il comprensorio. Questa sinergia tra il comando provinciale dei vigili del fuoco e il comune di Cisano sul Neva per la creazione di un’area intercomunale a disposizione dei volontari è un’occasione di riflessione, per pensare ad altre iniziative analoghe in provincia”.

“Si tratta di un’iniziativa che consente di mantenere un elevato standard di sicurezza nell’albenganese – spiega il Prefetto di Savona Antonio Cananà - Per istituire un distaccamento volontario occorre una comunità di intenti che si trova raramente. In questo caso c’è stata, unitamente a un’ampia disponibilità di risorse umane”.

“In un territorio delicato come quello della Liguria – aggiunge il consigliere regionale Vaccarezza dove quotidianamente abbiamo persone che si impegnano per la nostra sicurezza, oggi è opportuno ringraziare i tanti volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile, ma un grazie immenso va anche al sindaco Niero che ha dato la dimostrazione di come un’amministrazione comunale possa mettere quel tassello finale che consente ai tanti che dedicano il loro tempo e rischiano la loro incolumità per noi, di trovare una casa. Non vediamo l’ora di venire a tagliare il nastro”.