Albenga, studenti del G. Bruno sul piede di guerra: “Dopo un triennio in dad, non abbiamo le basi per affrontare l’esame di stato classico”

I maturandi del 2022 non accolto con entusiasmo le novità del Ministero dell’Istruzione in merito all’esame di maturità, che prevede di tornare alle prove scritte proprio quest’anno, dopo un triennio in dad.

Quindi la mobilitazione nazionale, che vede anche le ragazze e i ragazzi delle classi 5^ del Liceo Giordano Bruno di Albenga questa mattina riuniti davanti all’Istituto Tomaso Paccini per manifestare contro questa decisione, in quanto ritengono di non avere le basi per poter affrontare le modalità classiche di esaminazione del percorso di studi a causa di un triennio di frequenza scolastica particolarmente difficile, a causa della pandemia, che ha comportato difficoltà didattiche, nell’apprendimento ed emotive.

"Non riteniamo possibile tornare alla normalità facendo gli scritti - sostiene uno dei maturandi, Francesco L. Mauri - soprattutto la seconda prova, non essendo in grado di sostenerla, considerati i 3 anni in dad",

Gli fa eco Letizia Ivaldo: "Ci è stato dato poco preavviso e poca chiarezza sulla struttura dell'esame. QUeste nuove norme sono state definite come un parziale ritorno alla normalità, quando da 3 anni a questa parte di normale non c'è niente".

"Questi anni in dad ci hanno penalizzato distruggendo le poche basi che avevamo per la maturità", la conclusione di Aurora Revetria.