Coronavirus: in Liguria 3.129 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Numeri in calo in netto calo per quanto riguarda i nuovi contagi da Covid-19, quest’oggi in Liguria, con il tasso di positività che scende a 8,87% su base regionale. Sono infatti 3.129 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 35.256 tamponi.

Nell'imperiese sono 336 i nuovi casi, rispetto ai 539 del savonese, i 1.947 di Genova e i 298 di La Spezia. Le nuove positività non riconducibili alla residenza in Liguria sono invece 9.

In data odierna sono 12 i decessi comunicati, avvenuti tra il 31 gennaio e il 3 febbraio (vedi tabella nella gallery).

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 2.203.865 (+5.834)