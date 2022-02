Loano piange la scomparsa di Gianni Siccardi, la politica e lo sport le sue grandi passioni

Il mondo politico loanese, ma non solo, piange la scomparsa di Gianni Siccardi. Volto noto della comunità di Loano, Siccardi a partire dagli anni '70 è stato più volte consigliere comunale (nel 2016 fu candidato sindaco): ruolo che ha lasciato definitivamente nel 2019 quando si dimise da capogruppo della lista Pd/Da sempre per Loano.

Un commosso ricordo è stato postato su Facebook da Paolo Gervasi che proprio al fianco di Siccardi ha condiviso l'esperienza tra i banchi della minoranza di palazzo Doria: "Nell’immaginario collettivo la parola 'politica' viene percepita come un qualcosa di negativo - ha scritto - Non sempre, fortunatamente. A volte riserva sorprese - di quelle belle - perché ti fa incontrare persone dalle quali non puoi che imparare, tanta è la loro trasparenza, serietà, onestà intellettuale (e non solo), esperienza e capacità di trasmettere ad altri queste qualità. Una di queste è Gianni Siccardi persona autentica, vera. Ne parlo al presente, perché faccio fatica a pensare che non ci sia più".