Drusilla Foer e Iva Zanicchi, quando il mondo social stravolge la realtà

Uno scambio di battute tra amiche, se equivocato, può trasformarsi rapidamente in un'occasione di "shitstorm". È il caso della conversazione andata in scena ieri sera sul palco del teatro Ariston che ha visto come protagoniste Drusilla Foer e Iva Zanicchi.



Un momento della terza serata di Sanremo 2022 che il web ha però strumentalizzato attraverso una ricostruzione assolutamente non veritiera. Ed è così che sui social quel "Lei ha qualcosa in più" di Iva è stato affiancato dal "Sì, sono colta" di Drusilla in modo tale da far sì che nelle parole dell'Aquila di Ligonchio si concretizzassero allusioni omofobe al sesso di Drusilla prontamente gelate da una replica sibillina. Ma in realtà le cose sono andate in maniera diversa.



Il momento del presunto fattaccio? Poco prima dell'esibizione della Zanicchi. Di seguito il botta e risposta senza tagli ad hoc. Iva: "Come ti amo, quanto sei alta?". Drusilla Foer: "Parecchio!". Iva Zanicchi: "Ecco appunto". Amadeus a Iva: "Ma anche tu sei alta". Iva Zanicchi: "No, no, ma lei ha anche altre cose...". Drusilla: "Eh, si. Ho diverse cose...". Iva Zanicchi: "Lei dice... è colta". Drusilla: "Sì, colta... intelligente, colta...".



Un momento senza frizioni confermato dalla condotta di Drusilla che per tutta la serata ha sapientemente sfoderato ironia attraverso la gag delle "doti nascoste" come in occasione del travestimento da Zorro quando Amadeus le ha chiesto se dovesse spogliarsi completamente: "No, completamente no - la risposta della co-conduttrice del Festival - farei delle grandi sorprese".



La conferma, dunque, di una precisa scelta ironica che di fatto assolve Iva Zanicchi dalle accuse del popolo social. "Non può esserci nulla tra me e lei, c'è troppa stima e affetto - ha commentato la cantante nel corso delle interviste odierne - è stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c'è assolutamente nulla".

"Il giornalismo è un po' miope, ha pensato che io facessi la stronza con la Zanicchi - ha poi confidato Drusilla chiudendo il caso una volta per tutte - Invece ci siamo dette delle cose e io ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me".