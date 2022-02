Sistema socio-sanitario in Val Bormida, Cisl: "Serve attivare tavolo permanente di concentrazione e monitoraggio con la Regione"

"A seguito dell’incontro con il presidente della Regione Liguria (e assessore alla Sanità) sul tema del riassetto della sanità in Valbormida tenutosi il 17 gennaio, nonché del conseguente dibattito sviluppatosi anche a mezzo stampa, la Cisl territoriale ritiene importante esprimere alcune prime riflessioni maturate nell’ambito di un confronto interno con le proprie federazioni di categoria (principalmente con il coinvolgimento delle Federazioni del Pubblico Impiego (Fp Cisl) e dei pensionati (Fnp Cisl)". Cosi commenta in una nota Simone Pesce, responsabile territoriale Cisl.

"Dalla richiamata riunione sono emerse chiaramente due impostazioni molto differenti con cui si intende affrontare il tema in oggetto: da un lato l’approccio tecnico/scientifico/ statistico dell’amministrazione Regionale con una conseguente interpretazione restrittiva delle normative e consequenziali limitazioni alle possibilità di intervento (espresso nella delibera regionale sulla riqualificazione della struttura ospedaliera di Cairo Montenotte), dall’altro, quello più legato ad una lettura più “sensibile” delle potenziali esigenze del territorio con una conseguente lettura estensiva delle possibilità di intervento normativo e di utilizzo delle risorse (promosso nell’ambito del documento elaborato dai Sindaci e dagli amministratori della Valle, dai sindacati confederali territoriali e dal Comitato cittadinanza attiva nell’ottobre del 2020)".

"Risulta evidente che partendo da due approcci così diametralmente opposti difficilmente si potrà giungere ad una soluzione soddisfacente se ogni soggetto coinvolto rimarrà sulle proprie posizioni e se il confronto (spesso di natura più politica che tecnico-operativa) si continuerà a svolgere principalmente sui giornali ovvero nell’ambito di incontri di parte senza la possibilità di interlocuzione e l’opportunità di entrare nel merito delle questioni" prosegue.

"Le risposte ricevute dalla Regione nell’ambito dell’incontro hanno sostanzialmente confermato due aspetti di evidente rilevanza: il primo riguarda la volontà di superare il vecchio modello di struttura ospedaliera sostituendolo con un sistema integrato di più strutture e servizi (ospedale di comunità, reparto di riabilitazione post-acuti, Casa di Comunità, Punto di Primo Intervento per bassa complessità assistenziale, potenziamento della rete territoriale socio-sanitaria per il tramite dei servizi domiciliari e della telemedicina), il secondo, l’intenzione di investire oltre 10 mln di euro per l’adeguamento strutturale degli edifici in coerenza con le nuove destinazioni".

"Mentre per quanto riguarda gli ingenti investimenti di adeguamento non si può che esprimere, sin da subito, un apprezzamento di massima è necessario approfondire le modalità di attuazione e la tipologia di servizi e di assistenza che il nuovo modello di struttura ospedaliera sarà in grado di garantire all’intero territorio della Valle".

"Confrontando punto per punto le richieste del territorio contenute nel citato documento con le risposte che si riescono attualmente ad intuire nell’impianto proposto dalla Regione emergono risultanze apparentemente positive rispetto ai servizi ambulatoriali, sociali, di natura amministrativa, diagnostici (Casa di Comunità), di telemedicina e territoriali (potenziamento Servizi territoriali), di riabilitazione".

"Certamente, nel piano ipotizzato dalla Regione, non mancano criticità evidenti che occorrerà affrontare e monitorare nell’ambito di un confronto che il territorio dovrà essere capace di tenere aperto durante tutto il percorso di realizzazione:

- gestione delle emergenze: oltre all’implementazione dei servizi di primo intervento e trasporto (automedica ed elisoccorso) si dovrà prevedere un riordino chiaro del sistema di gestione delle diverse casistiche nell’ambito di una gestione integrata delle strutture ospedaliere site sul territorio provinciale (efficientamento del servizio 118 h 24 che possa trasportare in sicurezza i malati nella struttura ospedaliera più idonea);

- disposizione delle Case di Comunità: accanto alla Casa di Comunità prevista a Cairo Montenotte risulta importante comprendere la distribuzione delle altre previste ovvero la redistribuzione dei servizi territoriali nelle diverse strutture Asl della Valle al fine di evitare inutili spostamenti e costi ingiustificati per la popolazione nonché accessi impropri in strutture ospedaliere dedicate ad altre attività;

- personale: qualsiasi progetto si intenda realizzare non può prescindere dall’attuale carenza di personale specializzato. Oltre alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato (in parte assunto per gestire l’emergenza sanitaria in corso) e ad una distribuzione di quest’ultimo coerente con l’avanzamento della riorganizzazione delle strutture, risulta indispensabile velocizzare il processo di coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nonché individuare un piano pluriennale di formazione e reclutamento di nuovo personale qualificato;

- tempi e gestione del periodo di transizione: i tempi di realizzazione del piano di riorganizzazione strutturale e funzionale individuati dalla Regione traguardano il 2026 ed individuano nel 2023 l’inizio delle attività di adeguamento. Ovviamente questo apre la questione inerente alla gestione dei servizi e delle assistenze durante tale periodo anche in considerazione dell’auspicabile graduale regresso dell’emergenza COVID e del conseguente ritorno alla normalità con la necessità evidente di recuperare le tante attività sospese o rinviate".

"La Cisl territoriale, pur confermando le necessità indicate nel documento condiviso a livello territoriale ed al fine di traguardare gli obiettivi in esso indicati, ritiene opportuno, cercando di superare le divergenze derivanti dai diversi approcci, mantenere aperto il confronto con Regione Liguria attraverso l’attivazione di un tavolo permanente di concertazione e monitoraggio".

"Solo attraverso una costante interlocuzione sarà possibile, infatti, individuare, nell’ambito del progetto di riorganizzazione strutturale dell’ospedale di Cairo Montenotte, soluzioni che aumentino la quantità e qualità dei servizi richiesti dal territorio".

"Come emerso chiaramente in questi mesi occorre tenere in considerazione che le questioni inerenti alla gestione del sistema sanitario e delle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali non possono esulare da alcune precondizioni: 1) superamento dello stato di emergenza; 2) buon utilizzo delle risorse del PNRR; 3) definizione del modello generale del nuovo sistema socio-sanitario ligure; 4) adattamento del suddetto sistema alle esigenze territoriali; 5) integrazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie locali attraverso chiare attribuzioni di competenze e finalità alle singole unità ed un rinnovato e diffuso sistema di servizi territoriali sanitari e socio-assistenziali".

"Finché il tema salute nel suo complesso viene affrontato, come sta avvenendo in questi mesi, con campagne campanilistiche e o posizioni troppo rigide e prive di volontà di confronto, il rischio è quello di non ottenere le risposte desiderate in termini di servizi ed assistenze al cittadino e di vanificare l’opportunità di utilizzare proficuamente le risorse attualmente disponibili. Occorre, insomma, puntare più sulle esigenze di servizi e di assistenza piuttosto che concentrarsi quasi esclusivamente sulle modalità con cui si intenda soddisfarle".

"Per tale motivo la Cisl territoriale ritiene opportuno sollecitare, accanto al confronto indispensabile che si dovrà aprire a livello regionale sul nuovo modello socio-sanitario ligure, una interlocuzione serrata con la Direzione sanitaria e, in particolare, con il Direttore del Distretto per individuare le attività specialistiche ed i servizi da introdurre o reintrodurre in Val Bormida. È il momento insomma di entrare più nel merito dell’organizzazione delle assistenze piuttosto che concentrarsi sulle strutture fisiche nelle quali le stesse potranno essere erogate".

"Infine non bisogna dimenticare che, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Regione, sarà necessario, per il bene dei cittadini del nostro territorio, non abbandonare la disponibilità a ragionare di un sistema integrato tra strutture ospedaliere provinciali specializzate (Savona, Pietra Ligure, Albenga e Cairo Montenotte) e servizi territoriali diffusi (es. Case di comunità e servizi sociali)" conclude Pesce.