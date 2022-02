Carcare, accertamento cartelle esattoriali. Il comune: "Prosegue percorso amministrativo per guidare l’utente nella verifica delle singole e particolari posizioni"

Sono trascorsi 30 giorni dei 60, durante i quali dal ricevimento dell’avviso è possibile contattare gratuitamente la ditta AREA srl, incaricata del servizio o l’ufficio tributi del comune di Carcare, a disposizione per guidare l’utente nella verifica delle singole e particolari posizioni.

"L’amministrazione comunale - si legge nella nota - ricorda agli utenti interessati dagli avvisi di accertamento IMU-TARI 2016, quali sono “i canali” istituzionali e giuridicamente in grado di tutelare al meglio i diritti e le posizioni dei singoli cittadini in un percorso che si fonda sulla logica: via telefono ai numeri 800135533 da rete fissa e 0283591708 da mobile, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,00; online attraverso lo sportello virtuale attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24".