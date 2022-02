Manutenzione da Alpicella a Piampaludo direzione Beigua: via ad un protocollo d'intesa

Un protocollo d'intesa siglato per la presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ad un intervento di manutenzione straordinaria dell'intero tracciato viario di collegamento tra la frazione Alpicella in comune di Varazze e la frazione Piampaludo in comune di Sassello, attraversando Stella e Cogoleto passando per la vetta del Monte Beigua.

Le amministrazioni comunali di Varazze (come capofila), Sassello, Stella e Cogoleto e l'Ente Parco del Beigua hanno così deciso di firmare questo accordo insieme alla Regione Liguria per provare a sistemare e mettere in sicurezza tramite una manutenzione straordinaria le arterie viarie che attraversano i 4 territori e che si collegano tra loro anche grazie al passaggio sul Monte Beigua e nel Parco.

Durante una riunione che è stata svolta lo scorso 14 settembre negli uffici della Regione Liguria alla presenza del consigliere regionale Alessandro Bozzano, del dirigente regionale del settore infrastrutture e trasporti Stefano Pinasco, del direttore del Parco del Beigua Maria Cristina Caprioglio e del sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, l'amministrazione varazzina ha manifestato così la disponibilità a promuovere, in accordo con i comuni interessati e la supervisione regionale, un protocollo d'intesa con lo scopo di predisporre un progetto di fattibilità indirizzato alla manutenzione straordinaria dell'intero tracciato per una spesa complessiva, se finanziata dalla Regione, di 2 milioni e 850mila euro.

Al progetto di manutenzione ha aderito anche l'Ordine dei Carmelitani Scalzi i quali sono proprietari di una parte del tratto stradale compreso tra la vetta del Monte Beigua ed il rifugio Pratorotondo.