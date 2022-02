Covid, calano ancora i nuovi positivi, 2.478 in Liguria, 531 nel savonese

Continuano a calare i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria. Sono 2.478, a fronte di 22.712 tamponi di cui 4.206 molecolari e 18.506 test antigenici rapidi. Nel savonese i nuovi casi di positività sono 531, mentre nell’imperiese il numero è 353, nel genovese 1.316 e nello spezzino 259.

La diffusione del virus in provincia di Savona fa emergere una leggera diminuzione del numero totale dei positivi. Stabile il numero dei pazienti ospedalizzati nella riviera dei fiori. Invece, sale lievemente il dato delle persone in sorveglianza attiva. Infine da registrare la morte di una persona: un uomo di 82 anni, ricoverato in Ospedale a Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 2.208.071 (+4.206)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.269.978 (+18.506)

Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti): 313.692 (+2.478)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 41.392 (-3.423)



Casi per provincia di residenza



Imperia 5.772 (-552)

Savona 7.185 (-449)

Genova 21.178 (-1.936)

La Spezia 5.137 (-386)

Residenti fuori regione o estero 776 (-35)

Altro o in fase di verifica 1.344 (-65)



Totale 41.392 (-3.423)



Ospedalizzati: 722 (=); 31 (=) in terapia intensiva*



Asl 1 - 120 (=); 2 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 118 (+4); 9 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 96 (-5); 5 (=) in terapia intensiva

Galliera - 126 (+3); 7 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (+2); 0 (-1) in terapia intensiva

Asl 3 - 133 (-7); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 39 (+1); (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 81 (+2); 2 (=) in terapia intensiva



* 24 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)



Isolamento domiciliare: 40.659 (-3.414)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 267.364 (+5.897)

Deceduti: 4.936 (+4);



Soggetti in sorveglianza attiva



Asl 1 - 1.031 (+22)

Asl 2 - 1.296 (-9)

Asl 3 - 4.493 (-51)

Asl 4 - 1.430 (=)

Asl 5 - 1.232 (-14)



Totale - 9.482 (-52)



Dati vaccini 5/2/2022 - ore 13

Consegnati: 3.248.708

Somministrati: 3.279.940

Il dettaglio nella gallery.