Trovato morto in spiaggia ad Albenga, disposti gli esami tossicologici ed istologici

Esami tossicologici ed istologici per chiarire le cause della morte che potrebbe essere sopraggiunta per un malore o un annegamento.

Il medico legale Francesca Frigiolini li ha disposti ieri a seguito dell'autopsia svolta sul corpo del 68enne Pasquale Ruberti trovato senza vita sulla spiaggia di Albenga in via Amalfi nella zona della piscina.

Il corpo era stato ritrovato da alcuni pescatori e la macchina del pronto intervento si era subito attivata con l'arrivo sul posto della Croce Bianca di Albenga l'automedica Sierra 2, i carabinieri e la polizia locale.

Purtroppo per l'uomo di origini avellinesi non ci sarebbe stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il Pubblico Ministero Maddalena Sala ha dato il nulla osta per i funerali.