Tutte le proprietà benefiche del CBD

Ormai sono sempre di più gli studi scientifici che confermano le proprietà benefiche del CBD, principio attivo che troviamo in alte concentrazioni in molti prodotti oggi legali come l’olio ma anche i fiori di cannabis light. Il cannabidiolo si sta dimostrando una sostanza davvero molto interessante, in grado di agire in modo ampio sull’organismo apportando vantaggi di varia natura. Non è dunque un caso se i CBD shop continuano a riscuotere un grande successo: sono sempre di più le persone che acquistano olio di cannabidiolo, proprio per poterne trarre il massimo del beneficio. Quali sono però le proprietà di questa sostanza? Scopriamole insieme.

1. Proprietà antidepressive

Sono ormai diverse le ricerche che dimostrano quanto il CBD sia in grado di stimolare i recettori della serotonina ed agisca dunque sull’umore, contrastando disturbi come la depressione. Secondo quanto dichiarato dall’OMS, il cannabidiolo si distingue dagli psicofarmaci comunemente impiegati per il trattamento di tale patologia, perché privo di effetti collaterali. Assumere CBD sembra dunque più sicuro per i pazienti affetti da depressione, anche perché tale sostanza non rischia di provocare assuefazione.

2. Proprietà antiossidanti

Il cannabidiolo vanta anche delle eccellenti proprietà antiossidanti e neuroprotettive, il che significa che non solo è in grado di contrastare i radicali liberi ma agisce anche proteggendo l’organismo da alcune malattie neurogenerative. Sono diversi gli studi recenti che confermano tale proprietà del CBD , anche se saranno necessarie ulteriori indagini per riuscire ad ottimizzare il trattamento dei pazienti affetti da Alzheimer. Sembra comunque che tale sostanza non si limiti a prevenire alcune patologie neurodegenerative ma sia anche in grado di invertirne la progressione.

3. Proprietà calmanti ed ansiolitiche

Un’altra proprietà decisamente interessante del CBD è quella calmante ed ansiolitica. Per questo il cannabidiolo può rivelarsi un ottimo alleato per coloro che soffrono di ansia e stress e preferiscono ricorrere ad un rimedio naturale. Il CBD agisce sul sistema nervoso centrale, rilassando la muscolatura e riducendo i livelli ematici di cortisolo, che come ben sappiamo è chiamato anche ormone dello stress. Anche in tal caso sono diversi gli studi scientifici che ne dimostrano l’efficacia e senza dubbio nei prossimi anni ne saranno condotti ulteriori.

4. Proprietà antiemetiche

Tra le proprietà più interessanti e confermate del cannabidiolo troviamo anche quelle antiemetiche, che lo rendono un vero e proprio alleato per contrastare il senso di nausea e di vomito. Per questo motivo il CBD è spesso consigliato ai pazienti che si devono sottoporre a trattamenti di chemioterapia. Consente di prevenire e trattare la sensazione di nausea, senza avere alcuna controindicazione o effetti collaterali specifici.

5. Proprietà antidolorifiche

Ormai diversi sono anche gli studi che confermano le proprietà antidolorifiche del cannabidiolo, che vanta spiccati effetti analgesici. In particolare, il CBD sembra risultare efficace nei pazienti affetti da dolori cronici come l’artrite, l’artrosi, il mal di schiena e la lombalgia. Non solo: questa sostanza sembra aver dimostrato una grande efficacia nel trattamento dei dolori associati alla chemioterapia e alla radioterapia.

6. Proprietà anticonvulsionanti

Un’altra delle proprietà più note del CBD è quella anticonvulsionante: il cannabidiolo si è infatti dimostrato efficace nel trattamento dei pazienti affetti da epilessia, anche se il preciso meccanismo d’azione deve ancora essere indagato nel dettaglio.