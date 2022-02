Lavori in via Abba, Mirri (Impegno per Carcare): "Uno spreco di soldi pubblici che non risolverà alcun problema"

I lavori di via Abba infiammano il dibattito politico a Carcare. Un progetto osteggiato fin dal principio dall'opposizione, come spiega alla nostra redazione il capogruppo di "Impegno per Carcare" Rodolfo Mirri.

"Quattro milioni di euro gettati letteralmente nel fiume. Si tratta di un progetto scellerato e completamente sbagliato. Modificato più volte grazie alle nostre obiezioni. L'amministratore pubblico deve saper gestire la macchina comunale come un buon padre di famiglia. L'intervento di via Abba va contro tale comportamento: siamo di fronte ad uno spreco di denaro pubblico che non risolverà alcun problema" attacca Mirri.

Con l'ok da parte della Conferenza dei Servizi, l'intervento entrerà nel vivo, come annunciato nei giorni scorsi dalla giunta De Vecchi (LEGGI ARTICOLO).

"Non riusciamo a capire come possano iniziare i lavori quando in atto c'è un contenzioso presso il magistrato delle acque pubbliche a Roma presentato dalla famiglia Irgher (noti imprenditori della zona, ndr). Ma non solo, come gruppo di opposizione abbiamo depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Savona. Il documento è stato protocollato lo scorso 27 agosto".

"Noi speriamo (e siamo fiduciosi) che la magistratura possa intervenire su questo progetto per andare a verificare la bontà dei soldi spesi. Anche perché - sottolinea Mirri - la richiesta per ottenere tale finanziamento regionale è stata fondata su una presunta esondazione avvenuta nel 2018. Un fatto mai avvenuto. Abbiamo chiesto delle prove alla giunta De Vecchi senza però ottenere nulla".

"Questi soldi potevano essere spesi per altri interventi: ad esempio le due passerelle, una valle e l'altra a monte del ponte vecchio, che non sono a norma. Noi continueremo a battagliare su questo progetto. Come gruppo di opposizione chiediamo chiarezza da parte dell'amministrazione comunale".

"Ringraziamo il comitato e la famiglia Irgher - conclude Mirri - Speriamo che la magistratura dia quanto prima una sentenza. Positiva o negativa non ci interessa. Non vorremmo in un futuro prossimo trovarci con un progetto bocciato e la cittadinanza costretta a fronteggiare tutte le spese".