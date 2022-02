Sanità territoriale, Brunetto (Lega) in visita a Sassello

“Nell’ambito degli incontri sulla sanità territoriale nel Ponente ligure mi sono recato a Sassello, dove insieme al sindaco Daniele Buschiazzo ho effettuato anche un sopralluogo alla pista di atterraggio e decollo notturno per l’elisoccorso, una delle dodici presenti sul territorio del Savonese”. A dichiararlo in una nota il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto, in merito alla visita fatta a Sassello.

“Successivamente ho visitato la Farmacia San Giovanni della dottoressa Elena Maria Tomatis, la sede della Croce Rossa Italiana con il presidente Maria Paola Deprati, lo Studio medico della collega Carlotta Teresa Broadbridge, lo Studio medico della collega Selena Bozzolasco, la Residenza protetta “Ospedale Sant’Antonio” con il direttore struttura Daniele Pitto e il consigliere comunale delegato ai Servizi sociali Rita Lasagna, la sede dell’AVIS con il presidente Josella Manfredi e il tesoriere Anna Tortarolo. Inoltre, mi sono recato all’ADR la Sassellese, dove ho visitato lo stabilimento e ho incontrato il consigliere delegato dell’azienda dolciaria Agata Gualco, che è anche il presidente del Gruppo Giovani dell’Industria della Provincia di Savona”, conclude Brunetto.