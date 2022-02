Peste suina, cala la domanda di carne di maiale. Moschi (Alisa): "Paura emotiva, pensiamo a spot in cui dimostriamo che non c'è pericolo"

Una delle conseguenze della peste suina è il calo del prezzo della carne di maiale, soprattutto quella proveniente dagli allevamenti che si trovano in zona rossa, in cui sono partite le macellazioni . La carne ricavata dai suini potrà essere venduta nei punti vendita della zona, per evitare che esca dall’area tra le province di Genova e Savona e l’alessandrino, in cui sono stati riscontrati i casi di peste suina.

Nonostante sin dallo scoppio dell’epidemia gli esperti abbiano rassicurato sull’assenza di pericoli per l’uomo, la domanda di carne di maiale è nettamente diminuita.

“Stiamo pensando di fare alcuni spot in cui i veterinari mangiano la carne di maiale, per dimostrare che non c’è nessun rischio”, commenta a La Voce di Genova Riccardo Moschi, direttore del dipartimento di veterinaria di Alisa. “La questione – continua – è emotiva, del resto nessuno mangia la carne di maiale cruda, e per chi lo fa i rischi sono piuttosto salmonella e tenia, non la peste".