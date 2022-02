Cairo, istituita zona 30 km/h in prossimità degli attraversamenti pedonali di corso Martiri della Libertà e viale Vittorio Veneto

Con l'ordinanza del comandante della polizia locale di Cairo Montenotte è stato istituito il limite di velocità di 30 km/h in corso Martiri della Libertà (zona via Artisi e via Fumagalli) e viale Vittorio Veneto.

Il provvedimento - si legge nel documento - mira al miglioramento della sicurezza lungo alcuni tratti delle strade comunali oggetto di segnalazioni inerenti la non adeguata velocità tenuta dai veicoli in transito. Nel dettaglio viene fatto riferimento alla zona degli attraversamenti pedonali (assai frequentati) a servizio della scuola primaria di primo grado e del cimitero.

Inoltre la presenza degli attraversamenti pedonali rialzati utilizzati da utenza debole, rende necessaria una ulteriore limitazione della velocità rispetto a quella consentita all'interno del centro abitato.