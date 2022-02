Carcare, pulizia area verde e parcheggio zona compresa tra via XXV Aprile e via Garibaldi (FOTO)

"Prosegue il percorso manutentivo pre-primaverile nelle aree verdi in prossimità delle zone di parcheggio pubblico. Le maggiormente esposte all'abbandono selvaggio dei rifiuti da parte di coloro che hanno poca sensibilità ambientale e limitato rispetto sia per gli altri concittadini, sia per chi deve professionalmente pulire". Cosi commenta in una nota il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

"Ringrazio gli operai comunali per l'intervento straordinario realizzato nei giorni scorsi la zona tra via XXV Aprile e via Garibaldi, nell'auspicio che il senso di responsabilità civica di chiunque la frequenti, di giorno e di notte, e di ogni dato anagrafico, ci aiuti a mantenerla, quotidianamente simile a come la possiamo trovare oggi".