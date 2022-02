Torna l'allarme processionaria, a Savona diverse le segnalazioni dei cittadini

Ritorna la processionaria in un periodo inusuale a causa del clima più primaverile e le temperature alte e a Savona è già allarme sia per i bambini che per gli animali.

Non stanno mancando infatti le segnalazioni dei savonesi in diverse zone della città per la presenza dei nidi sugli alberi, da via Mignone, passando per piazza delle Nazioni, il Prolungamento e via Nizza.

Il lepidottero che è dotato di peli urticanti che vengono rilasciati nell'aria, grazie alla loro forma uncinata, si agganciano facilmente alla vittima provocando reazioni cutanee, alle mucose, agli occhi e alle vie respiratorie; i cani rischiano infatti di entrare in contatto con questi piccoli animaletti annusando il terreno e le conseguenze possono essere fatali.

E’ necessario contattare subito il veterinario; i sintomi sono irritazione di lingua e muso, forte salivazione, vomito, diarrea ematica, dermatite. Come prima azione d’emergenza è consigliato lavargli la bocca con acqua e bicarbonato, indossando guanti di lattice per evitare di toccare a propria volta i peli urticanti.

Il comune sarebbe già al lavoro con le squadre manutentive per intervenire e rimuovere i nidi.